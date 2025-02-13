الأردن أرسل أكثر من 62 ألف خيمة لغزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن الأردن أرسل أكثر من 62 ألف خيمة إلى الأهل في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وحتى وصول القافلة رقم 161. اضافة اعلان





وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن الأردن أرسل في وقت سابق (قبل اتفاق الهدنة) أكثر من 12 ألف خيمة، ليصل مجموع ما أرسل من خيم إلى القطاع أكثر من 74 ألف خيمة، ضمن الجهود الإغاثية التي يقودها الأردن بتوجيهات ملكية سامية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الاحتياجات المقدرة للخيام في بادئ الأمر لم تكن تتجاوز الـ 30 ألفًا، لكن بعد استلام قوائم الاحتياج على الأرض، تبين أن هناك أكثر من 500 ألف شخص متضرر بحاجة ماسة للمأوى.



وأضاف أن الأردن كان في طليعة الداعمين لغزة منذ اللحظة الأولى، حيث أرسل المواد الغذائية والإغاثية والدوائية بشتى الطرق رغم كل التحديات والمعيقات، إيمانًا بواجبه تجاه الأشقاء في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمرون بها.



وأشار الشبلي إلى أن هذه المساعدات يتم إيصالها عبر الجسر البري، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لضمان وصولها مباشرة إلى النازحين الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في العراء، مؤكدًا أن المساعدات الأردنية لم ولن تتوقف يومًا عن الوصول إلى غزة، وسيظل الأردن السند الأقرب في تقديم الإغاثة والدعم للأشقاء في القطاع، لا سيما مع تفاقم الأوضاع الإنسانية.



وشدد الشبلي على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة بكل ما أوتي من إمكانيات، وأن قوافل الإغاثة لن تتوقف حتى يصل الدعم إلى كل محتاج، إيمانًا بالواجب الإنساني والأخوي الذي لا يعرف الحدود.



