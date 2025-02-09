الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني

الوكيل الإخباري- اعلنت ادارة الترخيص عن طرح مجموعة من الارقام المميزة (الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية) في المزاد العلني الالكتروني اعتبارا من الأحد القادم 23/2/2025.

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ودعت جميع المهتمين للاضطلاع على الارقام الدخول الى موقعها ( المركز الاعلامي-لوحة الاعلانات )



وحددت شروط التقدم وفقا للاعلان المرفق ادناه :