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الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 07:29 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت ادارة الترخيص عن طرح مجموعة من الارقام المميزة (الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية)  في المزاد العلني الالكتروني اعتبارا من الأحد القادم 23/2/2025.

اضافة اعلان

 

ودعت جميع المهتمين للاضطلاع على الارقام الدخول الى موقعها ( المركز الاعلامي-لوحة الاعلانات )

وحددت شروط التقدم وفقا للاعلان المرفق ادناه :

 


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