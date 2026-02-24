الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي

11:08 م

الوكيل الإخباري- أكد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، أن "أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تصعيد في أي ساحة ينعكس سلبا على السلم الإقليمي والدولي"، مشددا على أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن المنشود، وأن السبيل الوحيد يكمن في الحلول السياسية الشاملة القائمة على الحوار والتفاوض واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحراحشة في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح المنعقد حاليا في قصر الأمم في جنيف، حيث اعتبر أن المؤتمر يمثل منبرا أساسيا لتعزيز السلام والأمن الدوليين، لا سيما في "لحظة حرجة يشهد فيها العالم تحولات جيوسياسية عميقة"، ما يستدعي الالتزام بالجهود الجماعية لتحقيق عالم أكثر أمانا.



وقال السفير إن الشرق الأوسط يواجه تحديات جيوسياسية معقدة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل توترات متزايدة تنذر بتردي حالة عدم الاستقرار، واستمرار النزاعات المسلحة واتساع الأزمات الإنسانية.



وفي هذا السياق، شدد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة وفق قرار مجلس الأمن 2803.





