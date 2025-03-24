الأردن.. إحباط محاولة تهريب 204 قطعة أثرية عبر مطار الملكة علياء

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب تمكنت من إحباط تهريب 204 قطعة أثرية مختلفة كانت مخبأة مع أحد المسافرين بهدف التهريب خارج المملكة وبعد الاشتباه به تم تفتيشه بشكل دقيق، حيث تم العثور على القطع المذكورة وتم الاستعانة بخبراء من دائرة الآثار العامة ليتم فحصها والتأكد من ماهيتها، وبعد فحص جميع القطع من قبلهم تبين أن جميع القطع اثرية، وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لتسليمها لدائرة الآثار العامة حسب الأصول.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في محاربة التهريب بكافة أشكاله والقيام بواجبها في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي.
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