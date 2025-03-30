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الأردن.. إقامة صلاة عيد الفطر عند 7 صباحا

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- تقام صلاة عيد الفطر، يوم غد الاثنين، عند الساعة السابعة صباحا في المصليات العامة بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وذكرت الوزارة، في بيان سابق أن مصلى العيد الرئيسي في الأردن سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).


وأوضح البيان، أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

 
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