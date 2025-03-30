الأردن.. إقامة صلاة عيد الفطر عند 7 صباحا

الوكيل الإخباري- تقام صلاة عيد الفطر، يوم غد الاثنين، عند الساعة السابعة صباحا في المصليات العامة بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وذكرت الوزارة، في بيان سابق أن مصلى العيد الرئيسي في الأردن سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).