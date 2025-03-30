الأردن.. إقامة صلاة عيد الفطر عند 7 صباحا

وذكرت الوزارة، في بيان سابق أن مصلى العيد الرئيسي في الأردن سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان، بوابة رقم (3).
وأوضح البيان، أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد، وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
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