الأردن: إنجاز طبي نوعي .. بربراوي: إجراء أول جراحة موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام الواقع المعزز

03:02 م

الوكيل الإخباري- سجّل مركز الحسين للسرطان إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى سجلّه الحافل بالتميّز والريادة، بإجراء تطبيق سريري متقدم باستخدام تقنية التوجيه الثلاثي الأبعاد عبر الواقع المعزز، في خطوة تُعد من أوائل التطبيقات من هذا النوع على مستوى المنطقة، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها المركز في تبني أحدث التقنيات الطبية والجراحية عالميًا. اضافة اعلان





ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال جراحات الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، لما توفره التقنية من دقة فائقة في التخطيط والتوجيه الجراحي داخل غرفة العمليات، بما يرفع مستوى الأمان الجراحي ويعزز النتائج العلاجية للمرضى.



وقال الدكتور محمد بربراوي إن الفريق الطبي في المركز أجرى، اليوم، أول عملية جراحية موجهة ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الواقع المعزز، وهي من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في هذا المجال الطبي المتقدم.



وأوضح أن العملية تبدأ بإجراء تصوير ثلاثي الأبعاد للمريض داخل غرفة العمليات، ثم تُعالج الصور عبر نظام تقني متخصص ليتم عرضها بشكل مباشر أمام الجرّاح من خلال نظارات مخصصة أو عبر شاشات رقمية، ما يتيح مشاهدة دقيقة وفورية للتفاصيل التشريحية الداخلية أثناء الجراحة.



وبيّن بربراوي أن هذه التقنية تمنح الجرّاح قدرة أكبر على تنفيذ التدخلات الجراحية المحدودة بأعلى درجات الدقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقليل حجم التدخل الجراحي والمضاعفات المحتملة، إلى جانب تقصير فترة التعافي وتمكين المريض من مغادرة المستشفى خلال وقت أقصر وبنتائج علاجية أفضل.



وأضاف أن اعتماد هذه التكنولوجيا الحديثة يجسد رؤية مركز الحسين للسرطان في استقطاب أحدث الابتكارات الطبية وتسخيرها لخدمة المرضى، مؤكدًا أن المركز يواصل الاستثمار في المعرفة والتقنيات المتقدمة لتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.



ويؤكد هذا الإنجاز الطبي الجديد المكانة الريادية لمركز الحسين للسرطان بوصفه أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في المنطقة، ومركزًا متقدمًا في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الجراحة والعلاج، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمرضى داخل الأردن وعلى مستوى الإقليم.



ويأتي هذا النجاح امتدادًا لمسيرة المركز في مواكبة التطورات الطبية العالمية، وترسيخ حضوره كمنارة للتميّز الطبي والبحثي، ووجهة علاجية متقدمة تستند إلى الخبرة والكفاءة والابتكار في مواجهة الأمراض وتقديم أفضل فرص العلاج والرعاية للمرضى.







