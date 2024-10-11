 
الجمعة 2024-10-11 01:08 ص
 

الأردن: استهداف الأونروا يمثل تعديا واضحا على حصانة المؤسسات الأممية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الجمعة، 11-10-2024 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، معبرة عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم ٢٣٣٤، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.

وشدد السفير القضاة على أن استهداف الأنروا المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم ٢٧٣٠ الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وحذر السفير القضاة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وخصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن: استهداف الأونروا يمثل تعديا واضحا على حصانة المؤسسات الأممية

الأمم المتحدة

فلسطين لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة

علم دولة لبنان

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط بمعارك شمال غزة

شعار حزب الله

عربي ودولي نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

قصف عنيف على غزة

فلسطين 63 شهيدا بغزة بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الطلبة المقبولين لمرحلة التجسير

الحوثيين

عربي ودولي الحوثيون: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي



 


الأكثر مشاهدة