الخميس 2026-05-21 06:59 م

الأردن استورد شايًا بقيمة 55 مليون دينار خلال 2025 و9.5 مليون منذ مطلع 2026

الخميس، 21-05-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري- يحتفل العالم في 21 أيار من كل عام باليوم العالمي للشاي، إذ يعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال بالتراث الثقافي والفوائد الصحية والأهمية الاقتصادية للشاي

واستورد الأردن 2.4 مليون كيلوغرام من الشاي الأسود والأخضر حتى نهاية شباط من العام الحالي، فيما صدّر قرابة 600 ألف كيلوغرام، بينما استورد قرابة 16 مليون كيلوغرام وصدّر أكثر من 7 ملايين كيلوغرام بنهاية عام 2025.

ويحتفل العالم في 21 أيار من كل عام باليوم العالمي للشاي، إذ يعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال بالتراث الثقافي والفوائد الصحية والأهمية الاقتصادية للشاي، مع العمل على جعل إنتاجه مستدامًا "من الحقل إلى الكوب" لضمان استمرار فوائده للبشر والثقافات والبيئة لأجيال قادمة.


وأظهرت بيانات حصلت عليها "المملكة" حول هذه السلعة، أن الأردن استورد شايًا بقيمة 55 مليون دينار خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة المستوردات 9.5 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي.


وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات المملكة من الشاي الأخضر والأسود والمخمّر، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، قرابة 32 مليون دينار بنهاية العام الماضي، وقرابة 2.8 مليون دينار حتى نهاية شباط من العام الحالي.


وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا واضحًا في قيمة الشاي المعاد تصديره خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بعام 2025 كاملًا، إذ بلغت قيمة المعاد تصديره خلال العام الماضي 748 ألف دينار، فيما وصلت حتى نهاية شباط من العام الحالي إلى قرابة 2.8 مليون دينار.


وبحسب بيانات المؤشرات العالمية للأسواق، بلغت القيمة السوقية للشاي عالميًا خلال العام الماضي قرابة 86 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 130 مليار دولار بحلول عام 2030.


كما تشير التوقعات إلى نمو سوق الشاي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3% خلال فترة التوقعات، فيما تُعد دول مثل تركيا وإيران من أكبر مستهلكي الشاي في العالم.


وتعود أصول الشاي إلى أكثر من 5000 عاما، ولكن مساهماته في الصحة والثقافة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا تزال ذات صلة في عصرنا الحالي. قد بات الشاي يُزرع في مناطق جدّ محددة، ويدعم أكثر من 13 مليون شخص، بما في ذلك صغار المزارعين وأسرهم، الذين يعتمدون على قطاع الشاي في سبل عيشهم.

 
 


