الجمعة 2026-01-23 10:08 م

الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني

الجمعة، 23-01-2026 08:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت العديد من المدارس في مختلف محافظات المملكة عن جاهزيتها لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم الأحد القادم اضافة اعلان


وأوضحت بأن الطابور الصباحي لمدارس الفترة الواحدة يبدأ في تمام الساعة 8:15 دقيقة فيما تبدأ الحصة الأولى بتمام الساعة الـ8:30 

وتاليا التقويم المدرسي ومواعيد الامتحانات والعطل لهذا الفصل وفقا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم :


Image1_120262320432224352216.jpg
 
 


