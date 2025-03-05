 
الأربعاء 2025-03-05 03:00 م
 

الأردن الخامس عربيا والـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

م
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-03-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ49 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 188 دولة في 2024، مقارنة بـ المرتبة 55 من بين 193دولة في عام 2023.

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وبحسب بيان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا متفوقًا على البحرين ومصر والكويت وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس".


وأشارت الى أن هذا التقدم يعكس جهود الحكومة الأردنية بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تعزيز مكانة الأردن إقليميا وعالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.


وأوضحت أنه من بين المبادرات الرائدة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير العالمي، مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية الذي تنفذه الحكومة والذي يلعب دورا محوريا في تحسين كفاءة شبكة الطاقة في الأردن وتقليل الاعتماد على احتياطيات الطاقة التقليدي وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

 
 
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