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الأردن.. العطلة القضائية من 16 تموز وحتى 31 آب

ل
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المحامين الأردنيين، في تعميم رسمي اليوم الأحد، عن بدء العطلة القضائية للعام 2025 اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/7/2025، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31/8/2025.

وجاء في التعميم، الصادر استنادًا لأحكام المادة (44) من قانون استقلال القضاء، أن هذا القرار تم اتخاذه خلال جلسة مجلس النقابة المنعقدة بتاريخ 6/7/2025.

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وتمنت النقابة في ختام تعميمها لأعضائها قضاء أوقات طيبة خلال العطلة، مشيرة إلى أن القرار يشمل كافة الزميلات والزملاء المحامين والمحاميات.

 


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