الأردن.. العطلة القضائية من 16 تموز وحتى 31 آب

وجاء في التعميم، الصادر استنادًا لأحكام المادة (44) من قانون استقلال القضاء، أن هذا القرار تم اتخاذه خلال جلسة مجلس النقابة المنعقدة بتاريخ 6/7/2025.
وتمنت النقابة في ختام تعميمها لأعضائها قضاء أوقات طيبة خلال العطلة، مشيرة إلى أن القرار يشمل كافة الزميلات والزملاء المحامين والمحاميات.
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