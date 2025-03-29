الأردن.. العيد الاثنين وغداً متمم رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم الاثنين 31 آذار، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الأردن. اضافة اعلان





وأكد سماحة المفتي خلال فعالية الرصد التي جرت في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال، أن يوم غدٍ الأحد، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن البركات.



ورفع الحسنات أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الهاشمية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية ويمده بعونه وقوته.



كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل والأمتين العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة باليمن والبركات.