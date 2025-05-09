الأردن.. المساعدات للقطاع التزام إنساني لا يقايض بالمال

الوكيل الإخباري- منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فتح الأردن جبهة إسناد إغاثية عبر جميع أجهزته؛ لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم الإنساني والطبي اللازم.

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ويؤكد الأردن دوما أن دعمه لغزة ليس مشروطا، بل هو التزام دائم ينبع من ثوابت وطنية وقومية تجاه فلسطين وأهلها.



وسيّرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية آلاف الشاحنات ومئات الطائرات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، كما أقامت مستشفيات ميدانية في القطاع والضفة الغربية، وأطلقت مبادرات متخصصة وفريدة ومخبزا متنقلا.



ولم يقتصر الدعم الأردني على الجانب الرسمي فقط، بل كان للشعب الأردني حضور لافت في حملات التبرع والمبادرات الشعبية، مما يعكس وحدة الموقف الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

وتميزت الجهود الأردنية بالاستمرارية والتنسيق العالي مع المنظمات الدولية، لضمان إيصال المساعدات رغم التحديات الأمنية والقيود المفروضة على المعابر.



ورغم الجهود الكبيرة والمواقف المشهودة للأردن، لم يسلم الأردن من حملات التشكيك التي روجت لمزاعم باطلة دارت باتهام الأردن بـ "أخذ مقابل مادي" لإدخال المساعدات إلى غزة، وهي ادعاءات نفتها الجهات الرسمية بشدة، مؤكدة أن الأردن لم ولن يقايض إنسانيته أو مواقفه القومية، وأنه لم يتلقَ أي مبالغ مالية مقابل عبور أو إرسال أي شحنة مساعدات، بل كان ولا يزال يتحمل كلفة تلك الجهود بالكامل، التزاما منه بمسؤوليته الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.



وبالأرقام، بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، نحو 106,581 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.



وبلغ عدد الإنزالات الجوية الأردنية الخالصة التي قدمها الأردن دعما للأشقاء في غزة 125 إنزالا، فيما بلغ عدد الإنزالات المشتركة مع دول صديقة 266 إنزالا، بحصيلة إجمالية بلغت 391 إنزالا.



وفي التفاصيل، بلغ عدد الطائرات التي أرسلها الأردن 125 طائرة، أما الطائرات المشتركة مع الولايات المتحدة 101 طائرة، وهولندا 10 طائرات، وفرنسا 12 طائرة، وبلجيكا 9 طائرات، والإمارات العربية 15 طائرة، ومصر 60 طائرة، وألمانيا 39 طائرة، وسنغافورة 6 طائرات، وبريطانيا 11 طائرة، وإسبانيا طائرتين، وإندونيسيا طائرة واحدة.



وتبلغ قيمة الإنزال الجوي للإسقاط الحر نحو 210 آلاف دولار، فيما تبلغ قيمة الإنزال الجوي الموجه (جي بي أس) إلى 450 ألف دولار.



وأرسل الأردن عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 53 طائرة إلى قطاع غزة عبر مطار العريش، و102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي، و176 قافلة مساعدات أرسلت كلها ما قبل الهدنة ضمت 7732 شاحنة.



وبلغ حجم القوافل المرسلة إلى القطاع بعد الهدنة 35 قافلة، بواقع 2703 شاحنات.

أما عن المشاريع اليومية، فأمّن الأردن للقطاع 574,464 ألف وجبة ساخنة، وقرابة 6,464 طنا من الطحين، و13 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، استفاد منها 1,583,144 شخصا.



وللأردن في القطاع مستشفيان ميدانيان وعيادة للأطراف الصناعية استفاد منها 466 مصابا، ومخبز متنقل، ومستشفى للنسائية والتوليد، فضلا عن وجود مستشفى بنابلس ومحطتين طبيتين للعلاج برام الله وجنين.



وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان الخميس، عن استغرابها ورفضها بقيام موقع يُدار من لندن بنشر مواد مضللة تحمل الأكاذيب والافتراءات على الجهد الأردني الإنساني والإغاثي المبذول منذ أواخر العام 2023 لدعم الأهل في قطاع غزة.



وقال المكتب الإعلامي للهيئة، في البيان، إن الموقع الإخباري الذي ينشر مواده باللغة الإنجليزية طلب مع نهاية دوام الخميس من الهيئة الإجابة عن أسئلة كانت موجهة ومتحيزة ولا تخلو من الاتهامية ومستندة إلى ما سماه "ادعاءات" يطلب الرد عليها.



وبين أن الموقع طلب الإجابة عن تلك الأسئلة خلال 3 ساعات، وهو ما يوحي بأن النية مبيتة لنشر هذه المادة من دون أي رد بهدف تشويه صورة الأردن والإساءة لدوره، وكان يهدف من سؤاله للهيئة هو إشعار القارئ بأنه يتمتع بالحياد والنزاهة والموضوعية مع علم القائمين على الموقع بأن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت للتحضير لغايات الدقة والشفافية والوضوح كون الأسئلة كانت مفتوحة واتهامية لعمل إغاثي متعدد الوسائل ولا يمكن اجتزاء أحد الأعمال وتضليل القراء بمعلومات كاذبة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن التبرعات التي قُدمت إلى الهيئة كانت تصل إلى الأهل في قطاع غزة دون المساس بأي قرش منها ولا تخصم منها أي نوع من أنواع الكلف والأجور.



وفيما يتعلق بالكلف المالية، فقد أوضح المكتب الإعلامي أن الأردن تحمل كلف القوافل البرية والإنزالات الجوية والجسر الجوي والطائرات المرسلة عبر العريش، قبل أن تطلب العديد من الدول والمنظمات المشاركة في هذه الجهود الإغاثية.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن الكلف المباشرة التي تحملها الأردن لدعم الأشقاء في غزة تصل إلى عشرات الملايين، فيما الكلف غير المباشرة على الدولة الأردنية تصل إلى مئات الملايين، وأنه وفي ضوء هذه الأرقام والمأساة التي تطال الأشقاء فإنه من المخجل والكذب الحديث عن مئات الآلاف من الدولارات يتم التربح منها كما زعم الموقع في تقريره المعيب.

وشدد المكتب الإعلامي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عزمه ملاحقة الموقع الإلكتروني قانونياً على ما أورده من شائعات ومعلومات اتهامية ومضللة، وسيتم تعقب كل من تداول ونقل عنها هذه الأكاذيب.

وأكدت الهيئة الخيرية الهاشمية أن هذه التقارير لا يمكن أن تغطي على الحقائق البائنة والتي تشير بوضوح إلى الموقف الأردني التاريخي والإنساني الشامخ الذي يعتز به كل أردني وعربي وإنسان شريف، ولا يمكن القبول أو السكوت عن هذا التزييف والتشويه الذي مارسه الموقع، وإذا كان حريصاً على الأهل في غزة فكان الأولى به التركيز على كل هذه الجهود لإبرازها وإبراز الكلف التي يقدمها الشعب الأردني لأهله بفلسطين لا القيام بمحاولات بائسة لتشويه صورة الأردن لغايات مسيئة ومضللة.

من جانب آخر، أصدرت منظمة "خوم" الماليزية (بعثة كاريزما للتوعية الإنسانية)، بياناً مهماً لداعميها والماليزيين، ردت فيه على ما وصفته بـ "بيان مُضلّل وغير دقيق يُتداول حاليًا في وسائل الإعلام، وخاصةً من موقع إلكتروني مقره لندن"، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأردن.

وأكدت المنظمة في بيانها، الجمعة، أنها عملت بشكل وثيق مع السلطات الأردنية منذ بداية الأزمة، بما في ذلك التنسيق الناجح لعملية الإنزال الجوي الماليزية الأولى والوحيدة إلى غزة التي تمت في نيسان 2024. وأوضحت أن هذه المهمة التاريخية تضمنت حمولة من 480 صندوقا غذائيا، و200 مجموعة من مستلزمات النظافة، بالإضافة إلى 200 علبة من حليب الأطفال.



وبينت "خوم" أن هذه المساعدات سُلّمت رسميا إلى السلطات الأردنية، حيث قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسهيل عملية الإنزال الجوي لصناديق الطعام، بينما سُلّمت مجموعات النظافة وحليب الأطفال عبر الطرق البرية.