الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء 26/11/2024 الى ما نسبته 1,6% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا.

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وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 2,1% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم 470 ألف م3 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية وصل الى 57,3 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 19,9% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.