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الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 06:08 ص

الوكيل الإخباري-  يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية اليوم الأحد بعد عطلة استمرت لـ 10 ايام.اضافة اعلان


ويتوجه اليوم الأحد قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، إذ أنهت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الطلبة.

وأكدت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة في بيان يوم أمس أن الوزارة مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام المدرسي وحتى بداية شهر رمضان المبارك. ففي المدارس ذات الفترة الواحدة، يبدأ الطابور الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحًا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 بعد الظهر.

وأشارت الشخاترة إلى أن الكتب المدرسية ستكون بين يدي الطلبة مع أول يوم دراسي، بعد أن أنهت الوزارة استلام كافة عطاءات الكتب وتوريدها إلى المديريات. كما أنهت استعداداتها لتوفير المدافئ لكل الغرف الصفية.

وأوضحت أنه جرى استلام 7 مدارس في محافظات الزرقاء، والمفرق، والبلقاء، والكرك، ومعان، بعدد غرف صفية وصل إلى 99 غرفة، إضافة إلى 4 مشاريع إضافات صفية بعدد غرف بلغ 20 غرفة صفية.

وبينت أن الوزارة مستمرة في الفصل الدراسي الثاني كما في الأول، بتطبيق برنامج علاجي وطني مستدام لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى اتخاذ إجراءات علاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

 
gnews

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