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الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الخاصة اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري- يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الخاصة اليوم الأحد .اضافة اعلان


 وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تعديلا على أوقات دوام المدارس الحكومية بدأ العمل فيه بتاريخ 2024/11/3 مع استمرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، على أن يستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك 

 ففي المدارس ذات الفترة الواحدة، يبدأ الطابور الساعة 8:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحًا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 بعد الظهر.

كما افادت ادارة السير  بتفعيل خطتها المرورية استعداداً لعودة الدوام الرسمي في كافة مدارس المملكة.

من المتوقع أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية مع عودة الطلاب إلى مدارسهم، سواء باستخدام حافلات النقل المدرسي أو حافلات النقل المشترك أو مركبات ذويهم.
 
gnews

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