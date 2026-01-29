الخميس 2026-01-29 11:38 ص

الأردن .. بيان من "الغذاء والدواء" حول انقطاع دواء كولشيسين من الشركة الصانعة وتوافر الأدوية البديلة

الخميس، 29-01-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لموقع "الوكيل الإخباري" أن الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة Colchicine متوفر من إنتاج شركة محلية، والدواء من المنشأ المرتبط بملاحظة عدم توفره، توقف توريده عالميًا من قبل الشركة بسبب توقف الإنتاج ونقل الموقع التصنيعي.اضافة اعلان


ولضمان توافر المستحضر في السوق المحلي، تم تقديم أدوية تحتوي المادة الفعالة وهي قيد الدراسة للتسجيل الأصولي لدى المؤسسة، بعد التأكد من فعاليتها وكفاءتها واستمرار تتبع ذلك من خلال قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية في المؤسسة، ولم تُسجل أي ملاحظات من مقدمي الرعاية الصحية حول فعالية المستحضر المحلي المذكور.
 
 


