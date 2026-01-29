الأردن .. بيان من "الغذاء والدواء" حول انقطاع دواء كولشيسين من الشركة الصانعة وتوافر الأدوية البديلة

ولضمان توافر المستحضر في السوق المحلي، تم تقديم أدوية تحتوي المادة الفعالة وهي قيد الدراسة للتسجيل الأصولي لدى المؤسسة، بعد التأكد من فعاليتها وكفاءتها واستمرار تتبع ذلك من خلال قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية في المؤسسة، ولم تُسجل أي ملاحظات من مقدمي الرعاية الصحية حول فعالية المستحضر المحلي المذكور.
