الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

الوكيل الإخباري- تعاقد الأردن مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة "الضأن"، وفق وزير الزراعة صائب خريسات.

اضافة اعلان



وقال خريسات الثلاثاء، إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية.



وأوضح أنه يتم إنتاج 40% من احتياجات الأردن من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.