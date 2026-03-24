الأربعاء 2026-03-25 12:17 ص

الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

الثلاثاء، 24-03-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   تعاقد الأردن مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة "الضأن"، وفق وزير الزراعة صائب خريسات.

وقال خريسات الثلاثاء، إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية.


وأوضح أنه يتم إنتاج 40% من احتياجات الأردن من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.


وأكد أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن وبيض المائدة، مضيفا أن مخزون مدخلات الإنتاج للدواجن من أعلاف تكفي لأكثر من 100 يوم كما أن الإمدادات مستمرة ولم تتوقف.

 
 


