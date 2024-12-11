الأردن.. توقعات بإعادة فتح التصدير إلى سوريا الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- توقع وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة إعادة فتح التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.

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وقال الوزير في تصريح الأربعاء إن التصدير من معبر جابر – نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ أمام حركة الشاحنات قريبا بانتظار جاهزية الجانب السوري.



وأكد الوزير أن القرار يشمل فقط عملية التصدير للبضائع من خلال نظام التسليم بين الشاحنات على الحدود، ولا إعادة لفتح الحدود لحركة المسافرين.