الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025.
وأضافت أن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون.
