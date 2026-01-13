الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

الوكيل الإخباري- تابعت الحكومة الأردنية البيان الأميركي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025.