الثلاثاء 2026-01-13 09:38 م

الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

مبنى رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 13-01-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري-   تابعت الحكومة الأردنية البيان الأميركي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.

وقالت الحكومة في بيان، الثلاثاء، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025.


وأضافت أن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون.

 
 


gnews

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

