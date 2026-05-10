الأردن: خطة حكومية للمياه صيف 2026 .. والاولوية للمنازل

02:28 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن الحكومة تضع ملف التزويد المائي ضمن أولوياتها خلال صيف 2026، مشدداً على أن الأولوية ستكون لتأمين احتياجات المنازل، ثم القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحسين مستوى الخدمة في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وقال أبو السعود إن رئيس الوزراء جعفر حسان يولي متابعة ملف المياه أهمية كبيرة، ويتابع بشكل مباشر الإجراءات والخطط التي ينفذها قطاع المياه لضمان التزويد بكفاءة ومهنية وعدالة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع خطة الصيف لقطاع المياه، بحضور أمناء عامي سلطة وادي الأردن وسلطة المياه ووزارة المياه والري، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لشركات المياه وعدد من المسؤولين المعنيين.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التزويد المائي والسيناريوهات المعدة مسبقاً، مع إبقاء الطواقم الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، وتسريع الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المناطق.



كما دعا إلى استكمال المشاريع المائية السريعة، والإسراع في تجهيز الآبار الجديدة وتأهيل الآبار القائمة لزيادة كميات مياه الشرب، إضافة إلى تركيب أنظمة معالجة لبعض الآبار للاستفادة من مياهها في تعزيز التزويد المنزلي.



وأكد أبو السعود أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش وضبط الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط التوزيع، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب متابعة انتظام التزويد المائي في المناطق المختلفة والتعامل السريع مع انقطاعات الكهرباء التي قد تؤثر على الضخ.



وأشار إلى استمرار عمل مركز الشكاوى الموحد (117116) لتلقي ملاحظات المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لها، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين الخدمة والتخفيف على المواطنين خلال موسم الصيف.





