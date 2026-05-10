الأردن: خطة حكومية للمياه صيف 2026 .. والاولوية للمنازل

وقال أبو السعود إن رئيس الوزراء جعفر حسان يولي متابعة ملف المياه أهمية كبيرة، ويتابع بشكل مباشر الإجراءات والخطط التي ينفذها قطاع المياه لضمان التزويد بكفاءة ومهنية وعدالة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع خطة الصيف لقطاع المياه، بحضور أمناء عامي سلطة وادي الأردن وسلطة المياه ووزارة المياه والري، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لشركات المياه وعدد من المسؤولين المعنيين.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التزويد المائي والسيناريوهات المعدة مسبقاً، مع إبقاء الطواقم الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، وتسريع الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المناطق.
كما دعا إلى استكمال المشاريع المائية السريعة، والإسراع في تجهيز الآبار الجديدة وتأهيل الآبار القائمة لزيادة كميات مياه الشرب، إضافة إلى تركيب أنظمة معالجة لبعض الآبار للاستفادة من مياهها في تعزيز التزويد المنزلي.
وأكد أبو السعود أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش وضبط الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط التوزيع، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب متابعة انتظام التزويد المائي في المناطق المختلفة والتعامل السريع مع انقطاعات الكهرباء التي قد تؤثر على الضخ.
وأشار إلى استمرار عمل مركز الشكاوى الموحد (117116) لتلقي ملاحظات المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لها، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين الخدمة والتخفيف على المواطنين خلال موسم الصيف.
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة
-
المصري: مشروع قانون الإدارة المحلية يقترح تعيين أعضاء من خلفيات منتخبة في مجالس المحافظات
-
"أوقاف الأغوار الشمالية" تطلق مبادرة لتكريم المصحف الشريف
-
وزير الأوقاف يؤكد أهمية دور الإعلام في إبراز جهود خدمة الحجاج خلال موسم الحج
-
الجامعة الهاشمية تطلق فعاليات "أسبوع مهارات المستقبل
-
مخالفة 64 منشأة تجارية خلال حملات رقابية في جرش
-
منتخبات عالمية تكشف قمصان كأس العالم 2026 مبكراً.. والأردنيون ينتظرون قميص “النشامى”
-
بيان من الأمن العام حول فيديو مشاجرة الزرقاء