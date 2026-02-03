الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

الثلاثاء، 03-02-2026 02:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن متحف السيارات الملكي عن خفض الضريبة الخاصة على استيراد السيارات الكلاسيكية لتصبح 35% بدلًا من 60%، مع الإبقاء على ضريبة مبيعات بنسبة 16%، في خطوة تهدف إلى تشجيع اقتناء السيارات الكلاسيكية ودعم المهتمين بهذا القطاع.اضافة اعلان


وأوضح المتحف أنه جرى تحديث قائمة السيارات الكلاسيكية المعتمدة لعام 2026، مع إضافة طرازات جديدة، بما يوفّر خيارات أوسع وأكثر تنوعًا لهواة السيارات الكلاسيكية.

وأشار إلى أنه تم كذلك تعديل سياسة السيارات الكلاسيكية لتشمل السيارات التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة (Project Car)، ما يتيح المجال أمام عشاق الترميم والتعديل لإحياء السيارات الكلاسيكية وفق رؤيتهم الخاصة وضمن الشروط المعتمدة.

ودعا متحف السيارات الملكي الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل على الرقم: 06-5411392، كما أتاح الاطلاع على قائمة السيارات الكلاسيكية المعتمدة لعام 2026 عبر الرابط التالي: انقر هنا
 
 


