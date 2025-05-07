الأردن .. ضبط مؤسسة تستخدم الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الثلاثاء، عن تكثيف كوادرها للرقابة على الاستخدام غير المشروع لمواد أولية يُسمح باستخدامها في أغراض صناعية محددة فقط، حيث تم رصد مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة.

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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي بأن الحليب المجفف يُستورد لغايات صناعية غير مرتبطة بإنتاج الألبان، ويُعدّ بيعه وتداوله لأغراض غير مصرح بها مخالفة يعاقب عليها القانون، ويتم استغلال بعض أصحاب العلاقة الكميات التي يتم استيرادها لغايات مشروعة لغايات غير مسموح استخدامها بها كمنتجات الألبان والتي تعتبر من المنتجات التي لا تخلو مائدة الأردنين منها.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء المستمرة في مراقبة سلامة وجودة الغذاء في المملكة.



وفي هذا السياق، قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، بتتبع إحدى الشحنات المستوردة من الحليب المجفف ورصد مسارها بدقة، حيث تبين وجود ممارسات مخالفة تتعلق ببيع هذه المادة لمعامل ألبان محلية، بما يخالف الاستخدام المصرح به، وقد تمكنت المؤسسة من ضبط كمية من الحليب المجفف أصوليًا، وتم توثيق المخالفة وتحويل الأطراف المعنية إلى النائب العام، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء، وعليه تؤكد المؤسسة أنه لا يمكن حالياً الإفصاح عن أسماء الأفراد أو الجهات المتهمة حفاظاً على سرية التحقيق وسير العدالة.