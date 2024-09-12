الأردن في المجموعة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني

وبيّن أن الأردن تقدّم (44) مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) ويحصل على ترتيب (27) عالميا استنادا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024 مقارنة بترتيب (71) عالميا عن تقرير عام 2020.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتضمن ترتيب (194) دولة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة الأردنية الهاشمية على علامة (98.6%) مقارنة بعلامة (71%) عن تقرير عام 2020.
ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استنادا لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسة، تحصل الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.
وأوضح المركز أن هذا الإنجاز والتقدم الملحوظ لترتيب المملكة الأردنية الهاشمية في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام (2024) ماهو إلا نتاج الدعم والتوجيهات الملكية المستمرة لدعم منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتمكينها وتطوير أداوتها وبما يحقق الرؤى الملكية للمملكة الأردنية الهاشمية، والاهتمام الذي حظيت به هذه التوجيهات من جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبقيادة المركز الوطني للأمن السيبراني بصفته الجهة الوطنية المنوط بها مهام إدارة وتطوير منظومة الفضاء السيبراني الأردني، وصولا لفضاء سيبراني أردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي.
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