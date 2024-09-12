الأردن في المجموعة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- قال المركز الوطني للأمن السيبراني الخميس، إن الأردن وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا (Role-model) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

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وبيّن أن الأردن تقدّم (44) مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) ويحصل على ترتيب (27) عالميا استنادا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2024 مقارنة بترتيب (71) عالميا عن تقرير عام 2020.



وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتضمن ترتيب (194) دولة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة الأردنية الهاشمية على علامة (98.6%) مقارنة بعلامة (71%) عن تقرير عام 2020.



ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استنادا لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسة، تحصل الأردن على علامة (100%) في ثلاثة منها.