الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي يحققه الأردن في تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز حوكمة التقنيات الناشئة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
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