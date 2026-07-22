الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026

الوكيل الإخباري- حل الأردن في المرتبة (49) عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026 مسجلًا 40.46 نقطة من أصل 100، ومتقدما على متوسط منطقة الشرق الأوسط البالغ 32.07 نقطة، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

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