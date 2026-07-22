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الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026

غ
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري- حل الأردن في المرتبة (49) عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026 مسجلًا 40.46 نقطة من أصل 100، ومتقدما على متوسط منطقة الشرق الأوسط البالغ 32.07 نقطة، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

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وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي يحققه الأردن في تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز حوكمة التقنيات الناشئة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

 
 


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