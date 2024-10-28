الأردن في المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون

كذلك احتل الأردن المرتبة الثالثة من بين تسع دولٍ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي مصر ، لبنان ، الكويت ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، إيران والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى والكويت المرتبة الثانية .
كما احتل الأردن المرتبة الثانية من بين 38 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض .
وبيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال العامين 2023 – 2024 .
يُشار إلى أن برنامج العدالة العالمية منظمة مستقلة غير حزبية متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون .
ومن الجدير ذكره أن برنامج العدالة العالمية يُعرّف سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفّر المسؤولية والقوانين والحكومة المنفتحة والعدالة التي يمكن الوصول إليها
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