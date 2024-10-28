 
الإثنين 2024-10-28 03:54 م
 

الأردن في المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الإثنين، 28-10-2024 03:23 م
الوكيل الإخباري-  احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تشرين الأول 2024 بينما احتلت الدنمارك المرتبة الأولى ثم النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا .اضافة اعلان


كذلك احتل الأردن المرتبة الثالثة من بين تسع دولٍ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي  مصر  ، لبنان ، الكويت ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، إيران والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى والكويت المرتبة الثانية .

كما احتل الأردن المرتبة الثانية من بين 38 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض .

وبيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال العامين 2023 – 2024 .

يُشار إلى أن برنامج العدالة العالمية منظمة مستقلة غير حزبية متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون .

ومن الجدير ذكره أن برنامج العدالة العالمية يُعرّف سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفّر المسؤولية والقوانين والحكومة المنفتحة والعدالة التي يمكن الوصول إليها
 
gnews

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