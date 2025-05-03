السبت 2025-05-03 05:28 م
 

الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 03-05-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-   احتل الأردن المرتبة 88 من أصل 141 على مؤشر المعرفة العالمي، في الربع الأول من العام الحالي.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار؛ دققت الحكومة وجمعت بيانات متغيرات محوري التعليم و التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي وأرسلتها إلى معهد اليونسكو للإحصاء.

 
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