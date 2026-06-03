الأردن في مجموعة النار .. أرقام ضخمة تكشف صعوبة مهمة النشامى في كأس العالم 2026

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الوكيل الإخباري- يدخل المنتخب الأردني نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، واضعاً نفسه في مواجهة واحدة من أصعب مجموعات البطولة، إلى جانب الأرجنتين بطل العالم، والجزائر بطلة إفريقيا السابقة، والنمسا أحد أبرز منتخبات أوروبا الصاعدة. اضافة اعلان





مجموعة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1.3 مليار يورو، مقابل طموح أردني لا يُقاس بالأرقام، بل بالإيمان بقدرة "النشامى" على صناعة المجد.



الأرجنتين: البطل الذي يقود المجموعة



يتصدر منتخب الأرجنتين المشهد كأقوى منتخبات المجموعة، وهو حامل لقب كأس العالم 2022 وكوبا أميركا 2024، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني.



يضم الفريق الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يملك 198 مباراة دولية و116 هدفاً، إلى جانب كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة والجودة العالية.



التصنيف العالمي: الثالث (فيفا – أبريل 2026)

القيمة السوقية: 817.5 مليون يورو

التاريخ: 3 ألقاب مونديالية (1978، 1986، 2022)



فنياً: يعتمد المنتخب الأرجنتيني على أسلوب 4-3-3 مرن، يقوم على السيطرة والاستحواذ، مع تنوع في الحلول الهجومية عبر الأطراف والعمق، ما يجعل مواجهته تحدياً معقداً، خصوصاً لمنتخبات تفضل الدفاع والمرتدات.



الجزائر: طموح إفريقي بخبرة دولية



يخوض المنتخب الجزائري البطولة بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مدعوماً بجيل يمتلك خبرة قارية ودولية كبيرة.



القيمة السوقية: 256.6 مليون يورو

التاريخ: بطل إفريقيا 2019، وكأس العرب 2021

أفضل إنجاز مونديالي: ثمن النهائي 2014



ضمّت قائمة "الخضر" أسماء بارزة مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، ما يمنح الفريق تنوعاً في الأداء بين المهارة والانضباط التكتيكي.



فنياً: يميل المنتخب الجزائري إلى اللعب بـ4-2-3-1 أو 4-3-3، مع الاعتماد على الأطراف والمهارات الفردية، إضافة إلى خطورة الكرات الثابتة، ورغم قوته الهجومية، تبقى بعض المساحات الدفاعية نقطة يمكن استغلالها.



النمسا: انضباط أوروبي وقوة بدنية



تدخل النمسا المنافسات بثقة بعد تأهل قوي، إذ تصدرت مجموعتها الأوروبية دون خسارة، بقيادة المدرب رالف رانغنيك.



القيمة السوقية: 231.7 مليون يورو

التاريخ: المركز الثالث في مونديال 1954

الحضور الأوروبي: مشاركات منتظمة وتطور ملحوظ



يضم الفريق أسماء مثل ديفيد ألابا وماركو أرناوتوفيتش، إلى جانب خط وسط يتميز بالعمل الجماعي والانضباط.



فنياً: تعتمد النمسا على 4-2-3-1، بأسلوب بدني قوي وتنظيم دفاعي محكم، مع ضغط عالٍ وانتقال سريع، ما يجعلها خصماً صعباً خاصة في المباريات المفتوحة.



الأردن: الحلم يبدأ الآن



يكتب المنتخب الأردني فصلاً جديداً في تاريخه بمشاركته الأولى في كأس العالم، تحت قيادة المدرب جمال سلامي.



التصنيف العالمي: 63

القيمة السوقية: نحو 19.5 مليون يورو



رغم الفارق الكبير في الخبرة والإمكانات، يدخل "النشامى" البطولة بطموح مشروع ورغبة في إثبات الذات على أكبر مسرح كروي.



فنياً: يعتمد الأردن على 4-3-3 أو 4-2-3-1، مع تركيز واضح على التنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط والهجمات المرتدة السريعة عبر الأطراف.



وتكمن فرصة النشامى في الانضباط واستغلال المساحات، خاصة أمام المنتخبات التي تميل للهجوم.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وضمت القائمة 26 لاعباً: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.





