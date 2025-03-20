الخميس 2025-03-20 03:01 م
 

الأردن .. كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-  شهدت مختلف مناطق المملكة هطولات مطرية متفاوتة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت محطة رأس منيف في محافظة عجلون أعلى كمية أمطار بـ 13.6 ملم، وفقًا لبيانات إدارة الأرصاد الجوية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، 20 آذار 2025.اضافة اعلان


وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة في بعض المناطق:

رأس منيف: 13.6 ملم
إربد: 11 ملم
صما: 7.3 ملم
السلط: 5.4 ملم
عمان - حدائق الحسين: 4 ملم
الربة: 3.8 ملم
الطفيلة: 3.5 ملم
مادبا: 1.5 ملم
جرش: 1.5 ملم
الباقورة: 1 ملم
عمان - الجبيهة، وسط البلد، القويسمة: 1 ملم لكل منها
غور الصافي: 0.5 ملم
وادي الريان: 0.4 ملم
دير علا: 0.3 ملم
مطار عمان المدني: 0.2 ملم
الزرقاء: 0.1 ملم

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية، لا سيما مع استمرار تأثير المنخفضات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا في المناطق التي قد تشهد هطولات إضافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بق

فن ومشاهير تحت سابع أرض: موسى يخرج من السجن ويتفق مع الإمبراطور

ا

فلسطين جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

ا

أخبار محلية زراعة جرش تؤكد أهمية التحريج والحفاظ على الثروة الحرجية

قلقل

منوعات 10 أفكار مبتكرة لاختيار الهدية المثالية لعيد الأم

رلاات

طب وصحة استشاري صدرية: الإقلاع نهائيًا عن التدخين هو السبيل الوحيد لإنقاذ رئتيك

تنتنت

منوعات إنقاذ فتاتين بعد 16 ساعة ضياع في مياه فلوريدا

نت

منوعات مسببات السعادة: عوامل بسيطة تقودك إلى حياة مليئة بالفرح والراحة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية 80 ألف مستفيدة من تأمين الأمومة بمبلغ تجاوز 128 مليون دينار



 
 





الأكثر مشاهدة