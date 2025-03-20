الأردن .. كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة في بعض المناطق:
رأس منيف: 13.6 ملم
إربد: 11 ملم
صما: 7.3 ملم
السلط: 5.4 ملم
عمان - حدائق الحسين: 4 ملم
الربة: 3.8 ملم
الطفيلة: 3.5 ملم
مادبا: 1.5 ملم
جرش: 1.5 ملم
الباقورة: 1 ملم
عمان - الجبيهة، وسط البلد، القويسمة: 1 ملم لكل منها
غور الصافي: 0.5 ملم
وادي الريان: 0.4 ملم
دير علا: 0.3 ملم
مطار عمان المدني: 0.2 ملم
الزرقاء: 0.1 ملم
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية، لا سيما مع استمرار تأثير المنخفضات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا في المناطق التي قد تشهد هطولات إضافية.
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