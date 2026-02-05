الأردن .. مدارس جديدة ونقل مدرسي مستدام ضمن رؤية تعليمية متكاملة

08:22 ص

الوكيل الإخباري- قدّرت الحكومة تكلفة بناء 41 مدرسة أكاديمية ومهنية في عدة محافظات بقيمة 170 مليون دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها في برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029.





ووضعت الحكومة خططًا لإنشاء هذه المدارس ضمن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمّان والمحافظات، عبر تنفيذ مرحلي، بهدف تقليل الازدحام وتحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية أفضل للطلبة.



وأدرجت الحكومة المشروع في محور قطاع التعليم العام، كجزء من مبادرة تحسين البنية التحتية، وتحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم وآليات التنفيذ.



وتتضمن خطة الحكومة للأعوام (2025–2029) بناء وتأهيل 500 مشروع بناء مدرسي للحد من الاكتظاظ، والتخلّص من نظام الفترتين، والاستغناء عن المدارس المستأجرة، كما تسعى ضمن خطط مستمرة إلى الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال دون سن السادسة.



كما من المقرر أن تطرح وزارة الاستثمار فرصة لمشروع النقل المدرسي للمدارس الحكومية، لتطوير نظام نقل مستدام لطلبة المدارس الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنقل الطلبة من المنزل إلى المدرسة وبالعكس.



ويهدف المشروع إلى تطوير نظام نقل مدرسي مستدام يُحسّن كفاءة النقل للطلبة ويضمن سلامتهم، من خلال توفير حافلات مخصّصة تربط بين منازل الطلبة والمدارس ضمن إطار تنظيمي وإداري متكامل، يعتمد على أسطول حافلات حديثة ومجهّزة بمعايير السلامة، كما يهدف إلى خفض الازدحام المروري وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال استخدام حافلات موفّرة للطاقة أو تعمل بأنظمة صديقة للبيئة.

