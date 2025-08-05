الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة

وشاركت في الانزالات الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واخرى لجمهورية فرنسا، وطائرتان لألمانيا الاتحادية، حملت على متنها (٣٥) طناً من المساعدات الإنسانية.
وتم تقسيم صناديق الطرود بواقع نصف طن لكل منها بعد تغليفها ورزمها وإحكام غلقها، لضمان وصولها إلى مختلف المناطق في شمال ووسط القطاع دون إلحاق أي ضرر بها، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية العاملة هناك.
وبذلك يرتفع عدد الانزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على قطاع غزة إلى (١٤٠) إنزالاً جوياً، و(٢٩٣) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( ٣٢٥) طنًا منذ عودة الانزالات الجوية في 27 تموز الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية
-
جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات
-
تخريج المشاركين في أكاديمية النزاهة 2025