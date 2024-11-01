الأردن.. منع استخدام الدراجات النارية في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا ولغاية 6 صباحا

ومن ضمن التعليمات ما ورد في البند (ل) من المادة 6 والتي نصت على منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا.
وأوضحت التعليمات أن من يخالف هذه التعليمات فإنه سيتم مصادرة دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق قانون السير النافذ.
يشار إلى أن التعليمات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.
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