 
الجمعة 2024-11-01 11:51 م
 

الأردن.. منع استخدام الدراجات النارية في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا ولغاية 6 صباحا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 11:02 م

الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الخميس، تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024.

ومن ضمن التعليمات ما ورد في البند (ل) من المادة 6 والتي نصت على منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا.

وأوضحت التعليمات أن من يخالف هذه التعليمات فإنه سيتم مصادرة دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق قانون السير النافذ.

يشار إلى أن التعليمات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.

اضافة اعلان

 

وتاليا التعليمات:
Image1_1120241225445533682558.jpg
Image2_1120241225445533682558.jpg
Image3_1120241225445533682558.jpg
Image4_1120241225445533682558.jpg

Image1_1120241225539466231386.jpg
Image2_1120241225539466231386.jpg
Image3_1120241225539466231386.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي الصحة العالمية قلقة من استهداف إسرائيل القطاع الصحي في لبنان

أرشيفية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش بعد 3 جلسات سلبية

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أرشيفية

أخبار محلية الأونروا تشيد بجهود الأردن لاستمرارية عملها وتثمن مخرجات اجتماع الجامعة العربية

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. منع استخدام الدراجات النارية في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا ولغاية 6 صباحا

أرشيفية

عربي ودولي إصابة قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي في لبنان

أرشيفية

أخبار محلية تحذيرات من إدارة السير عن تباطؤ مروري وتعطل مركبات

أرشيفية

فلسطين حماس تعلن استشهاد كساب وعايش بغارة استهدفت مركبتهما بخان يونس



 


الأكثر مشاهدة