الأردن نائبا أول في المكتب الإقليمي العربي للأرشيف الدولي "عربيكا"

الوكيل الإخباري- انتخب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، نائبا أول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للأرشيف الدولي (عربيكا)، في الانتخابات التي جرت لتعيين المجلس الجديد.

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وانتخب مدير الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات الدكتور عبدالله آل ماجد رئيسا للمكتب التنفيذي لعربيكا، فيما انتخب مدير عام أرشيف دولة فلسطين فواز سلامة نائبا ثانيا، وجرى انتخاب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية الدكتورة نيفين محمود أمينا عاما للفرع.