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الأردن نائبا أول في المكتب الإقليمي العربي للأرشيف الدولي "عربيكا"

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 21-05-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-  انتخب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، نائبا أول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للأرشيف الدولي (عربيكا)، في الانتخابات التي جرت لتعيين المجلس الجديد.

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وانتخب مدير الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات الدكتور عبدالله آل ماجد رئيسا للمكتب التنفيذي لعربيكا، فيما انتخب مدير عام أرشيف دولة فلسطين فواز سلامة نائبا ثانيا، وجرى انتخاب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية الدكتورة نيفين محمود أمينا عاما للفرع.


وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الانتخاب يأتي تتويجا لجهود المركز خلال السنوات الماضية لتعزيز العمل الوثائقي العربي المشترك، واستكمالا لعضوية المركز في الأرشيف الدولي ICA.

 
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