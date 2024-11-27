الأردن: نرسل المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى لو انطوت على مخاطر

وأوضح الشبلي أن الأردن يصر بين فترة والأخرى على إرسال المساعدات بشتى الطرق حتى لو كانت ذات كلفة عالية، أو فيها مخاطر مثل عمليات الإنزال الجوي.
وبين الشبلي أن مناطق شمال قطاع غزة هي الأكثر معاناة في هذه الفترة، مشيرا إلى أن عملية الإنزال الجوي، أمس الثلاثاء حملت مساعدات عبارة عن مواد غذائية أساسية تم إنزالها على شمال قطاع غزة.
وأكد أن المساعدات البرية لم تنقطع، لافتا النظر إلى تسيير قافلة مساعدات جديدة اليوم الأربعاء، لتضاف إلى عدد القوافل الذي وصل إلى 122 قافلة، بواقع 4227 شاحنة مجموع ما وصل حتى الآن للقطاع.
ووصف الشبلي الاحتياج للمساعدات في القطاع بالكبير؛ موضحا أن ظروف فصل الشتاء زادت من صعوبة الوضع على أهالي غزة، فالاحتياج الآن للمواد الغذائية الأساسية فضلا عن الملابس الدافئة ومواد الشتاء.
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