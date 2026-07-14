الثلاثاء 2026-07-14 10:39 م

الأردن وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي

الأردن وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي
الأردن وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:16 م
الوكيل الإخباري-   استقبل الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم في مكتبه، سعادة السفير الأذربيجاني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السيد شاهين عبداللاييف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين.اضافة اعلان


وأسفر اللقاء عن مناقشة مستفيضة للتحديات التشغيلية التي تواجه شركات الطيران الوطنية ونظيرتها الأذرية، حيث استعرض الجانبان السبل العملية والممكنة لتذليل هذه العقبات، وإيجاد حلول فعالة تضمن استمرارية وانسيابية العمليات التشغيلية بما يخدم مصالح الطرفين.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية تضافر الجهود لتسويق الأردن كوجهة سياحية جاذبة للمواطنين من جمهورية أذربيجان. وفي هذا السياق، تم بحث إمكانيات وآفاق التعاون المشترك، وربط الشبكات بين شركة الخطوط الجوية الأذرية وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، لا سيما في ظل الخطوة الإيجابية المتمثلة بقيام الخطوط الجوية الأذرية بتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا تربط بين مطار حيدر علييف الدولي في العاصمة باكو، ومطار مدينة عمّان.

ويُذكر في هذا الصدد أن المملكة الأردنية الهاشمية ترتبط مع جمهورية أذربيجان باتفاقية نقل جوي على أسس "الأجواء المفتوحة"، والتي تشكل حجر الأساس لتنمية وتطوير حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين الصديقين.
 
 


gnews

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