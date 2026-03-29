الأردن وألمانيا يبحثان الأوضاع الإقليمية وسبل إنهاء التصعيد بالمنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأحد، 29-03-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول في اتصالٍ هاتفيٍّ اليوم الأوضاع الإقليمية، وسبل إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وحذّر الصفدي خلال الاتصال من استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكّد ضرورة إلزام إسرائيل احترام هذا الحق.


وجدّد الصفدي إدانة استمرار إسرائيل بمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. كما أكّد الصفدي إدانة قيام إسرائيل بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين وتقييد حرية المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصًا خلال فترة الأعياد الدينية الحالية.


واستعرض الصفدي وفاديفول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع إيران واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة على الأسس التي تضمن معالجة مصادر تهديدهما، واحترام القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

 
 


