 
الثلاثاء 2024-12-10 10:44 م
 

الأردن وأميركا يشددان على ضرورة تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا

الصفدي وبلينكن
الصفدي وبلينكن
الثلاثاء، 10-12-2024 09:24 م
الوكيل الإخباري-    تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع وتطورات الأوضاع في سوريا.اضافة اعلان


كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وشدد الوزيران على ضرورة تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وعبر عملية سياسية سورية جامعة، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها ويلبي طموحات الشعب السوري ويحفظ أمنه ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

كما شدد الوزيران على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وأكد الصفدي أيضاً إدانة الأردن احتلال إسرائيل أراض سورية خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.

وبحث الصفدي وبلينكن عدداً من القضايا الإقليمية.
 
gnews

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