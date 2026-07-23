الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

11:42 ص

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الزراعة وجمهورية أوزبكستان مذكرة تفاهم في مجال "البحث العلمي الزراعي وتبادل المواد الوراثية النباتية والحيوانية" بين الوزارة/ المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومعهد بحوث الموارد الوراثية النباتية- المركز الوطني للمعرفة والابتكار الزراعي التابع لوزارة الزراعة في أوزبكستان. اضافة اعلان





وأكد وزير الزراعة صائب الخريسات، خلال استقباله وفدًا أوزبكيًا ضم عددًا من المعنيين من وزارة الزراعة في أوزبكستان، عمق العلاقات المشتركة بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، وبحسب بيان الوزارة الخميس، بيّن الخريسات أن توقيع المذكرة جاء تنفيذًا لبنود البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الزراعة الأوزبكية والأردنية، الذي تم التوصل إليه عقب الزيارة رفيعة المستوى سابقًا، مؤكدًا أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين مركزي البحوث في البلدين في مجال البحث العلمي الزراعي، بما في ذلك الاستخدام المستدام وتبادل الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والخبرات ذات الصلة، وتعزيز القدرات البحثية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في كلا البلدين.



وأشار إلى أن هذا التعاون يعتبر نواة لشراكة علمية وبحثية مستدامة بين الجانبين، من خلال تنفيذ تجارب وبحوث مشتركة لتقييم وتطوير الأنواع والأصناف النباتية المستهدفة، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والفنية، إلى جانب تنظيم الزيارات العلمية والميدانية المتبادلة بين الباحثين والمتخصصين في البلدين، بما يعزز فرص تطوير برامج بحثية مشتركة تسهم في مواجهة التحديات الزراعية.



وعلى هامش اللقاء، تم تزويد الجانب الأوزبكي بعينات من بذور الحبوب والخضروات المحفوظة لدى بنك البذور الوطني، التي تتميز بقدرتها على تحمل ظروف الملوحة، سواء الناتجة عن ملوحة التربة أو ملوحة مياه الري، بما يتيح الاستفادة منها في البرامج البحثية والتجارب الزراعية الهادفة إلى تطوير أصناف أكثر تكيفًا مع البيئات المتأثرة بالملوحة.



من جانبه، قام الجانب الأوزبكي بتزويد الأردن بعينات من بذور الحبوب والخضروات لغايات توطين أصناف مقاومة للملوحة، ضمن إطار التبادل للموارد الوراثية النباتية والاستفادة منها في البرامج البحثية والتطويرية لدى البلدين. وضمن مجال التعاون البحثي بين البلدين، تم تزويد الجانب الأوزبكي بعدد من رؤوس أغنام العواسي، بهدف الاستفادة من الخصائص الوراثية المتميزة لهذه السلالة، ودعم برامج التحسين الوراثي وتطوير الإنتاج الحيواني.



بدوره، أعرب الجانب الأوزبكي عن شكره وتقديره لوزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، لما قدموه من جهود لتسهيل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي بين الجانبين.





