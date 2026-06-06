الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب

12:32 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وسفارة أيرلندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فريق العمل الأردني – الأيرلندي للابتكار، كآلية دائمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والاستثمار والتعليم وتنمية المواهب، وبما يسهم في ربط منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي. اضافة اعلان





وجاء إطلاق الفريق خلال اجتماع لجنة العمل المشتركة الأردنية – الأيرلندية الذي عُقد في عمّان، برئاسة معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات عن الجانب الأردني، وسفيرة أيرلندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيدة ماريان بولجر عن الجانب الأيرلندي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الداعمة للابتكار من البلدين.



وتأسس فريق العمل بمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال برنامج Jordan Source، وسفارة أيرلندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لندن، ليشكل منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات الابتكار والاستثمار بهدف تطوير شراكات ومبادرات مشتركة ذات أثر اقتصادي ملموس.



وأكد السميرات أن إطلاق الفريق يعكس متانة العلاقات الأردنية – الأيرلندية وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون في القطاعات المستقبلية، مشيراً إلى أن الأردن يواصل، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتسريع التحول الرقمي وتمكين الشباب من مهارات المستقبل.



من جانبها، أكدت السفيرة بولجر أهمية المبادرة في تعزيز العلاقات بين الأردن وأيرلندا، مشيرة إلى أن الفريق سيوفر منصة عملية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات مستدامة بين مؤسسات البلدين.

وناقش المشاركون فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز الروابط بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار في البلدين.



ويرتكز عمل الفريق على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز التعاون الحكومي والمؤسسي، وبناء جسور بين منظومتي الابتكار والاستثمار، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المواهب.



واتفق الجانبان على مواصلة العمل من خلال فرق متخصصة واجتماعات دورية ومبادرات مشتركة تهدف إلى تحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية تدعم الابتكار والاستثمار وتوفر فرصاً جديدة للشباب ورواد الأعمال في البلدين.





