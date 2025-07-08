الأردن وإسبانيا يؤكدان دعمهما لجهود اتفاق وقف النار في غزة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

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وبحث الصفدي وألباريس، الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.