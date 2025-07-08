الأردن وإسبانيا يؤكدان دعمهما لجهود اتفاق وقف النار في غزة

وبحث الصفدي وألباريس، الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكّدا دعمهما الجهود المصرية والقطرية والأميركية للتوصل لاتفاق لوقف النار، وضرورة وقف الحرب على غزة فورا، وإنهاء الكارثة الإنسانية عبر فتح جميع المعابر لدخول المساعدات فوريا.
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