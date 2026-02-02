الإثنين 2026-02-02 04:52 م

الأردن وإسبانيا يبحثان التحضيرات لإطار شراكة قطرية جديدة 2026-2029

ا
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 02-02-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، الاثنين، بوزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية إيفا غراندوس غاليانو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الأردن وإسبانيا، في ضوء الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتقدمة، والتي تم إقرارها بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية في شهر حزيران الماضي، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.


وأكدت طوقان أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي، مشيدة بالدور الذي تضطلع به إسبانيا كشريك تنموي للأردن، في عدد من القطاعات ذات الأولوية.


كما بحث الجانبان التحضيرات القائمة لإعداد إطار شراكة قُطرية جديدة للتعاون (2026-2029)، بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وخاصة في مجالات الصحة والمياه والعدل والشباب والمشاركة الاقتصادية للمرأة وغيرها.


ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الأردن، وتقديرها لدوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدةً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن وبالتعاون القائم مع المؤسسات الوطنية.


وشدد الجانبان على أهمية عقد اللجنة الأردنية–الإسبانية المشتركة للتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

 
 


