الأربعاء 2025-07-30 06:46 م
 

الأردن والإمارات ينفذان إنزالين جويين جديدين لدعم أهالي القطاع

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.اضافة اعلان


وجرت عمليات الإنزال باستخدام طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني ونظيره الإماراتي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم إنزال 16 طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية إلى نحو 73 طنا من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن وصول المساعدات بكفاءة عالية.

وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى 130 عملية إنزال، إضافة إلى 270 عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود تكاملية لدعم القطاع جوا.
 
 
gnews

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