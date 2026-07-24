الأردن والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية

الوكيل الإخباري- وقعت كل من الأردن والإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.

اضافة اعلان



ووقع المذكرة في ديوان عام وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي، السفير الأردني بأبوظبي ماجد ثلجي القطارنة مع الوكيل المساعد للشؤون القنصلية الإماراتي فيصل عيسى لطفي، بحضور القنصل العام الأردني في دبي والإمارات الشمالية عمر العتوم.