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الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة

رئيس الوزراء: سعيدون بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة بين الأردن والإمارات
رئيس الوزراء: سعيدون بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة بين الأردن والإمارات
الأربعاء، 04-09-2024 06:01 م

الوكيل الإخباري-   برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقَّع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

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ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة نهاية العام الماضي 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.


وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتّفاقيَّات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي، أن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.

 
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