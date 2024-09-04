الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة نهاية العام الماضي 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتّفاقيَّات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي، أن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة
-
ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة
-
قرارات بشأن جامعات اردنية
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
إطلاق خدمات وحدة دعم التشغيل في الزرقاء
-
ورشة في مادبا حول تنفيذ التداخلات لدعم البلديات
-
النجار تطلق المنصة الرقمية "ثقافة"