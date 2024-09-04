الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة

الوكيل الإخباري- برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقَّع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

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ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة نهاية العام الماضي 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.