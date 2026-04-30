الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز

وأكّد الصفدي والزياني في اتصالٍ هاتفيٍّ الحرصَ على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح المملكتين والشعبين.
كما بحثا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المستهدفة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حلّ مستدام يضمن معالجة كلّ أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما بحث الصفدي والزياني عددًا من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار.
