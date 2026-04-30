الخميس 2026-04-30 01:31 م

الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز

أرشيفية
 
الخميس، 30-04-2026 12:15 م

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني العلاقاتِ الثنائية، وتطوراتِ الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرَّيْن بين البلدين.

وأكّد الصفدي والزياني في اتصالٍ هاتفيٍّ الحرصَ على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح المملكتين والشعبين.


كما بحثا تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المستهدفة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حلّ مستدام يضمن معالجة كلّ أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.


كما بحث الصفدي والزياني عددًا من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار.

 
 


