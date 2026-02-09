الإثنين 2026-02-09 11:35 م

الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ
الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ
 
الإثنين، 09-02-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-   عقد الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، وسكرتير الدولة في جمهورية التشيك راديك روبش، الاثنين، جولةَ مشاورات سياسية بين وزارتَي خارجية البلدين الصديقين.

اضافة اعلان


وتناولت المشاورات السياسية التي عُقِدَت في العاصمة التشيكية براغ سبلَ تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.


كما بحثت المشاورات آخر التطورات المُتعلِّقة بالقضايا الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع إصابة شخصين إثر انهيار مغارة عليهما في إربد

شعار تحذيري من خطر إشعاعي

عربي ودولي الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق نووي مع أرمينيا

رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

عربي ودولي رئيس الوزراء اللبناني: تحديد 114 مبنى متصدعا ومهددا بالسقوط تمهيدا لإخلائها

الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

أخبار محلية الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تقوّض حل الدولتين

الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تفتتح مركز زها الثقافي في محافظة العقبة

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: ندرس إلغاء امتحان الشامل

الإعلان عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2026

فن ومشاهير الإعلان عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2026



 






الأكثر مشاهدة