الأردن والتشيك يعقدان جولة مشاورات سياسية في براغ

الوكيل الإخباري- عقد الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، وسكرتير الدولة في جمهورية التشيك راديك روبش، الاثنين، جولةَ مشاورات سياسية بين وزارتَي خارجية البلدين الصديقين.

وتناولت المشاورات السياسية التي عُقِدَت في العاصمة التشيكية براغ سبلَ تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.