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الأردن والسعودية تدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 09:56 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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وأكّد الصفدي وبن فرحان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية، ولكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.


وبحث الجانبان التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

 
 


gnews

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