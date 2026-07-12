الأردن والسعودية تدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

وأكّد الصفدي وبن فرحان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية، ولكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.
وبحث الجانبان التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
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