الأردن والسعودية تدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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وأكّد الصفدي وبن فرحان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية، ولكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.