الأردن والسعودية: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- ‏تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة. اضافة اعلان





وبحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.



وأكد الصفدي وسمو الأمير فيصل استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية.