الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات

ودان الوزيران الاعتداءات على الأردن وعلى السعودية وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي. وشدد الصفدي وسمو الأمير فيصل على اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات.
وبحث الوزيران تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على دول عربية، وآفاق استعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
