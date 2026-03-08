الأحد 2026-03-08 09:10 م

الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات

الأحد، 08-03-2026 09:02 م
الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التضامن الكامل في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على المملكتين.اضافة اعلان


ودان الوزيران الاعتداءات على الأردن وعلى السعودية وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي. وشدد الصفدي وسمو الأمير فيصل على اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات. 

وبحث الوزيران تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على دول عربية، وآفاق استعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
 
 


