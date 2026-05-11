الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الأردن والسعودية، بما يسهم في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي.

وجاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، شدد فيها الجانبان على توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد والتوريد.



وأكد القضاة أهمية إزالة المعيقات أمام التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع، فيما شدد الخريف على أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا في تطوير التكامل الصناعي.