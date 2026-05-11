الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار

وجاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، شدد فيها الجانبان على توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد القضاة أهمية إزالة المعيقات أمام التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع، فيما شدد الخريف على أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا في تطوير التكامل الصناعي.
واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتوفير بيئة مناسبة لمشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه التجارة البينية، بما ينعكس على رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز الأمنين الغذائي والصناعي.
